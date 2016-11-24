Суд по делу Сущенко назначили на 28 ноября

Заседание будет проходить в закрытом порядке.
"Суд по продлению ареста украинца Романа Сущенко состоится в понедельник 28 ноября в 12.00 в Лефортовском районном суде. Будет закрытым", – написал адвокат журналиста Марк Фейгин в своем Twitter.
Ранее Фейгин прогнозировал, что арест Сущенко могут продлить на 4 месяца.
Суд по продлению ареста украинца Романа Сущенко состоится в понедельник 28 ноября в 12.00 в Лефортовском районном суде. Будет закрытым.— Mark Feygin (@mark_feygin) 24 листопада 2016 р.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".
На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.
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