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Суд по делу Сущенко назначили на 28 ноября

24 ноября в 12:20

Заседание будет проходить в закрытом порядке.

Роман Сущенко на суде
Назначена дата суда по делу Сущенко
Facebook/роман Цимбалюк
Суд относительно продления ареста незаконно задержанному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко состоится 28 ноября.

"Суд по продлению ареста украинца Романа Сущенко состоится в понедельник 28 ноября в 12.00 в Лефортовском районном суде. Будет закрытым", – написал адвокат журналиста Марк Фейгин в своем Twitter.

Ранее Фейгин прогнозировал, что арест Сущенко могут продлить на 4 месяца.

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3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

 

По материалам: ZN.UA
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