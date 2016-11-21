Турция следит за соблюдением прав крымских татар - Эрдоган

Президент страны рассказал о приоритетах внешней политики Турции.

Турцию волнует вопрос ущемления крымских татар на оккупированных территориях Украины ok-turkey.com

Президент Турциисообщил о неизменной поддержке территориальной целостности Украины и внимательном наблюдении за соблюдением прав татар в оккупированном Россией Крыму.

"Для нас с самого начала был неизменен принцип территориальной целостности Украины. Мы отслеживали и продолжаем отслеживать ситуацию с правами крымских татар в Крыму" - сообщил он во время своего выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

Ранее Турция проголосовала за представленную Украиной резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму. Свою оценку резолюции дал президент Украины Петр Порошенко, а глава МИД Павел Климкин назвал ее "настолько жесткой, насколько возможно". Всего за принятие резолюции проголосовали 73 страны, 23 были против.