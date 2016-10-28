Эрдоган осудил нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму

Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом.

Эрдоган в очередной раз подчеркнул непризнание результатов российских выборов в Госдуму в Крыму Facebook/Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко осудил нарушение прав человека в оккупированном Россией украинском Крыму.

"Собеседники осудили нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму. Президент Эрдоган в очередной раз подчеркнул непризнание результатов российских парламентских выборов на территории оккупированного полуострова", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Также отмечается, что Порошенко проинформировал Эрдогана об увеличении срока безвизового пребывания с 60 до 90 дней в течение 180-дневного периода для турецких граждан на территории Украины.

Аналогичное решение в отношении украинских граждан правительство Турции приняло ранее.

Во время разговора Порошенко поздравил турецкий народ с 93-й годовщиной провозглашения Республики Турция, которая состоится в скором времени.

Стороны договорились активизировать переговоры относительно зоны свободной торговли и обсудили порядок дальнейших контактов на высшем уровне.

Напомним, 20 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и обсудил с ним перспективы двустороннего сотрудничества и положение татар в оккупированном Крыму.

13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

Меджлис крымскотатарского народа обратился к международным организациям с призывом усилить санкции против Российской Федерации до полной деоккупации аннексированного Крыма.

Как пишет в своей статье на страницах "Зеркала недели. Украина" Валентина Самар, Меджлис, несмотря на репрессии и угрозы запретить деятельность, получив клеймо экстремистской, а то и террористической организации, призвал к бойкоту, и призыв поддержали не только крымские татары. В ответ — новый виток репрессий. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что репрессии в Крыму следует рассматривать как репрессии и по религиозному признаку, и в отношении крымскотатарского народа в целом.

О репрессиях в Крыму и о том, почему РФ сейчас ведет борьбу против Хизб ут-Тахрир подробнее читайте в статье Валентины Самар "Сила дули в кармане" в еженедельнике "Зеркало недели Украина".