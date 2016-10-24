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В Турции разработали проект новой конституции страны

24 октября в 04:52

Референдум по вопросу принятия новой конституции может состояться весной 2017 года.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым
Йылдырым заявил о запуске процесса смены конституции
Flickr/internationaltransportforum
В Турции завершилась работа проекта новой конституции страны, который создала правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Проект пересматривает переход с парламентской на президентскую форму правления, сообщил премьер-министр и лидер ПСР Бинали Йылдырым после двухдневной встречи руководства партии, передает ТАСС. 

"Работа над новой конституцией и президентской формой правления завершена. В ближайшее время соответствующая законодательная инициатива будет направлена в парламент. Не надо бояться народа, он решит этот вопрос. Пора завершить споры о системе правления в Турции" - добавил Йылдырым. О том, что стране обходима новая конституция, еще 1 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это связно с попыткой госпереворота в Турции летом 2016 года. 

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом.

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Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган. 

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.

По материалам: ТАСС
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