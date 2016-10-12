В Австрии исключили возможность вступления Турции в ЕС

Большинство европейских глав правительств против предоставления Турции членства в ЕС.

Турция не станет членов Евросоюза, это все только разговоры, заявил Курц

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц исключил членство Турции в ЕС . Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt

"Я уверен, что вступления Турции в Европейский Союз не будет", - заявил он.

В этой связи, как подчеркнул австрийский министр, существует большая разница между тем, что думают большинство политиков в Европе, и тем, что они объявляют публично. "Они говорят, что нужно продолжать переговоры о вступлении Турции в ЕС, но в результате не будет никакого присоединения", - заверил Курц. По его словам, так думают многие главы правительств многих стран Европы.

В то же время, Курц призвал к тесному сотрудничеству с Турцией. Он также предложил применить режим "индивидуального партнерства", ранее такое предложение высказывал и бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.

Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Турция в ее нынешнем состоянии не может стать членом Европейского союза. Причиной тому - введение в стране смертной казни.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может признать недействительным достигнутое с Евросоюзом соглашение мерах по преодолению миграционного кризиса, если ЕС не введет для Турции безвизовый режим.

Сообщалось,что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил руководство Евросоюза в невыполнении своих обязательств по договоренности, касающейся мигрантов. По его словам, ЕС не выплачивает Турции положенную по договоренности сумму в 3 млрд евро.

В марте текущего года между Анкарой и Брюсселем была достигнута договоренность о том, что Турция примет из европейских стран беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые нелегально проникли в Европу. В обмен ЕС обязался выплатить Турции 3 млрд евро, а также ввести безвизовый режим для краткосрочных поездок турецких граждан в европейские государства, рассмотреть вопрос о приеме Турции в Евросоюз.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС забуксовали в связи с мерами, которые Турция предпринимает после попытки военного переворота в стране, в частности, в связи с возможным возобновлением смертной казни. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что если Турция восстановит ранее отмененную в стране смертную казнь, то ей не будет места в Евросоюзе.