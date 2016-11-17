Топ Новости
<
>

В Турции примут на службу более 30 тысяч новых военных

17 ноября в 05:55

Турецкая армия нуждается в офицерах и солдатах из-за массовых увольнений после попытки госпереворота.

Армия Турции
В турецкой армии не хватает солдат и офицеров
turkeydefence.com
Власти Турции намерены значительно пополнить вооруженные силы страны новыми офицерами и солдатами, которые придут на смену военным, уволенным после неудачной попытки госпереворота в июле этого года. В целом армию должны пополнить более 30 тыс. военных, сообщает  AFP со ссылкой на государственные СМИ Турции.

В частности, планируется принять на службу 1 322 офицеров, 3 547 унтер-офицеров, 7 159 ранее прошедших обучение солдат и 11 907 солдат-контрактников и других. 

Читайте также: В Турции после попытки переворота задержали 73 пилотов

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Турция военный увольнение переворот Эрдоган
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.35
EUR 28.20
Последние новости