В Турции примут на службу более 30 тысяч новых военных

Турецкая армия нуждается в офицерах и солдатах из-за массовых увольнений после попытки госпереворота.
В частности, планируется принять на службу 1 322 офицеров, 3 547 унтер-офицеров, 7 159 ранее прошедших обучение солдат и 11 907 солдат-контрактников и других.
Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.
Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.ZN.UA