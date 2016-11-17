В Турции примут на службу более 30 тысяч новых военных

Турецкая армия нуждается в офицерах и солдатах из-за массовых увольнений после попытки госпереворота.

В турецкой армии не хватает солдат и офицеров turkeydefence.com

Власти Турции намерены значительно пополнить вооруженные силы страны новыми офицерами и солдатами, которые придут на смену военным, уволенным после неудачной попытки госпереворота в июле этого года. В целом армию должны пополнить более 30 тыс. военных, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ Турции.

В частности, планируется принять на службу 1 322 офицеров, 3 547 унтер-офицеров, 7 159 ранее прошедших обучение солдат и 11 907 солдат-контрактников и других.

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.