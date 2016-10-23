После попытки переворота в Турции под арестом остаются 35 тысяч человек

Под следствием находятся 82 тысячи человек.
Около 4 тысяч человек находятся в розыске.
В сентябре турецкие власти соощали о 32 тысячах арестованных после попытки госпереворота и следственных действиях в отношении 70 тысяч человек, передает Deutsche Welle.
Кроме того, около 100 тысяч военнослужащих, чиновников, судей и полицейских были уволены или временно отстранены от работы.
Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом.
Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган.
Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.Deutsche Welle (Русская редакция)