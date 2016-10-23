После попытки переворота в Турции под арестом остаются 35 тысяч человек

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Под следствием находятся 82 тысячи человек.

По подозрению в участии в перевороте в Турции разыскивают 4 тысячи человек РИА Новости

После провальной поптыкипод арестом остаются более 35 тысяч человек, в отношении еще 82 тысяч ведется следствие, сообщил министр юстиции Турецкой Республики Бекир Боздаг в воскресенье, 23 октября.

Около 4 тысяч человек находятся в розыске.

В сентябре турецкие власти соощали о 32 тысячах арестованных после попытки госпереворота и следственных действиях в отношении 70 тысяч человек, передает Deutsche Welle.

Кроме того, около 100 тысяч военнослужащих, чиновников, судей и полицейских были уволены или временно отстранены от работы.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом.

Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.