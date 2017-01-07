В Турции по подозрению в связях с гюленистами уволили 350 дипломатов

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После провальной попытки госпереворота, в турецком МИД провели кадровую чистку.

МИД Турции уволил несколько сотен дипломатов по подозрению в связях с организацией Гюлена ukranews.com

Министерство иностранных делуволило 408 своих сотрудников по подозрению в связях с оппозиционной организацией Фетхуллаха Гюлена, в том числе – 350 дипломатов, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает Hürriyet Daily News, отвечая на вопрос парламентария Сезгина Танрикулу (Sezgin Tanrıkulu), он сообщил, что увольнения велись в период с 16 июля до 7 ноября пришлого года.

Отмечается, что среди сотрудников МИД, уволенных со службы оказались бывшие представители Турции в ЮНЕСКО, Канаде и Коста Рике.

Напомним, что из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.