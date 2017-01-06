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В Измире готовился еще более кровавый теракт – вице-премьер Турции

6 января в 05:15

О масштабах возможной трагедии свидетельствует взрывчатка и оружие, найденные на месте трагедии.

Теракт Измир
Теракт в Измире планировался как более кровавый
Теракт, который произошел 5 января в третьем по величине городе Турции  - Измир, планировался как более масштабная и кровавая акция.

Об этом можно судить по оружию, найденному на месте трагедии, заявил вице-премьер-министр Турции Вейси Кайнак

"Основываясь на подготовке, изъятом вооружении, бомбах и боеприпасах, можно понять, что готовилось более кровавое преступление", — сказал Кайнак, сообщает Reuters.

По словам вице-премьера, на месте теракта найдены автоматы Калашникова, ручные гранаты и боеприпасы для реактивных гранатометов.

Кайнак также добавил, что данный теракт не приведет к окончанию военных операций турецких ВС в Сирии и Ираке.

Ранее было опубликовано видео с места теракта в Измире. 

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Ранее турецкое бюро CNN сообщило, что в Измире днем, 5 января, прогремел мощный взрывЗаминированный автомобиль взорвался возле здания суда и загорелся. По данным Генконсульства Украины в Турции, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире. В свою очередь, губернатор Измира Эрол Айылдыз заявил, что после теракта уничтожены два террориста и отметил, что теракт могли совершить боевики "Рабочей партии Курдистана".

По материалам: ZN.UA
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Тэги теракт Турция трагедия взрыв
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