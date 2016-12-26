В Турции по подозрению в оскорблении президента арестован хозяин столовой

Арестованный заявил, что не заварит чай для Эрдогана.
Турецкая полиция арестовала хозяина столовой оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet Шенола Бурана по подозрению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
По данным следствия, Шенол Буран публично заявил, что никогда в жизни не заварит чай для президента Эрдогана, передает русская служба Би-би-си.
Согласно законодательству Турции, оскорбление главы государства предусматривает тюремный срок до четырех лет. Адвокат арестованного утверждает, что его слова не нужно расценивать как оскорбление.
В ноябре 10 редакторов и других журналистов Cumhuriyet были арестованы. Их обвиняют в поддержке курдских сепаратистов, а также участников июльской попытки военного переворота.
Как сообщалось, в Турции из-за профессиональной деятельности лишены свободы более 80 журналистов.Русская служба Би-би-си