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В Турции по подозрению в оскорблении президента арестован хозяин столовой

26 декабря в 22:40

Арестованный заявил, что не заварит чай для Эрдогана. 

Эрдоган рассея
Хозяин столовой арестован за нежелание заварить чай для Эрдогана
kremlin.ru

Турецкая полиция арестовала хозяина столовой оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet Шенола Бурана по подозрению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана

По данным следствия, Шенол Буран публично заявил, что никогда в жизни не заварит чай для президента Эрдогана, передает русская служба Би-би-си

Согласно законодательству Турции, оскорбление главы государства предусматривает тюремный срок до четырех лет. Адвокат арестованного утверждает, что его слова не нужно расценивать как оскорбление. 

В ноябре 10 редакторов и других журналистов Cumhuriyet были арестованы. Их обвиняют в поддержке курдских сепаратистов, а также участников июльской попытки военного переворота. 

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Как сообщалось, в Турции из-за профессиональной деятельности лишены свободы более 80 журналистов.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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