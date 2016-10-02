В Турции арестовали брата проповедника Гюлена

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Турецкие власти подозревают его в членстве в одной из террористических организаций.

Брат Гюлена арестован в Турци ukranews.com

Стражи порядка Турции арестовали брата богослова Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в организации неудавшегося госпереворота, сообщает в воскресенье турецкое агентство "Анадолу".

По данным издания, Кутбеттин Гюлен был арестован в доме у своего родственника в турецкой провинции Измир. Ему предъявлено обвинение "в членстве в одной из запрещенных организаций".

Попытка военного переворота произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом. Гюлен свое участие в перевороте опроверг. Из-за попытки переворота не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.