В Турции малоимущие семьи к концу года обеспечат бесплатным интернетом

Бесплатным доступом в Интернет смогут воспользоваться 300 тысяч жителей Турции.
Бесплатным доступом в Интернет смогут воспользоваться 300 тысяч жителей Турции.
Сообщается, что благодаря проекту дети из малообеспеченных семей перестанут посещать нелицензированные интернет-кафе. При этом на уровне провайдеров будет внедрена система фильтрации вредного контента, что ограничит доступ несовершеннолетних к вредоносным сайтам.
Как сообщалось, в Турции продлили действие режима чрезвычайного положения, введенного в июле после неудачной попытки военного переворота в стране. Ограничительные меры предусматривают введение надзора государства над всеми средствами передачи информации.Росбалт