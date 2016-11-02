В Турции малоимущие семьи к концу года обеспечат бесплатным интернетом

Бесплатным доступом в Интернет смогут воспользоваться 300 тысяч жителей Турции.

Турецкие бедняки получат бесплатный Интернет silicon.fr

Турции малоимущие семьи уже до конца года получат бесплатный доступ во всемирную Сеть. Министерство по делам семьи и социальной политики уже выделило на эти цели около 13 млн долларов (40 миллионов турецких лир), сообщает "Росбалт" со ссылкой на агентство Anadolu.

Бесплатным доступом в Интернет смогут воспользоваться 300 тысяч жителей Турции.

Сообщается, что благодаря проекту дети из малообеспеченных семей перестанут посещать нелицензированные интернет-кафе. При этом на уровне провайдеров будет внедрена система фильтрации вредного контента, что ограничит доступ несовершеннолетних к вредоносным сайтам.

Как сообщалось, в Турции продлили действие режима чрезвычайного положения, введенного в июле после неудачной попытки военного переворота в стране. Ограничительные меры предусматривают введение надзора государства над всеми средствами передачи информации.