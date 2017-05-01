В Турции арестовали иранца по подозрению в контрабанде оружия из Украины

По данным следствия, контрабандист собирался продать оружие террористам.

В Турцию из Украины нелегально перевезли два ПТУРа Flickr/Michał Dubrawski

Власти Турции сообщили о задержании гражданина Ирана, подозреваемого вроссийского производства.

По данным следствия, контрабандист собирался продать компоненты некой террористической группировке, передает "Радио Свобода".

Подозреваемого задержали 27 апреля в городе Зонгулдак на на черноморском побережье после обыска его грузовика, который доставили из Украины по морю. Вскоре суд арестовал задержанного.

Согласно документации, перевозчик транспортировал партию подгузников, но в фургоне были обнаружены компоненты двух противотанковых ракетных комплексов производства РФ. Турецкие власти утверждают, что такое вооружение используют боевики ИГИЛ и "Рабочей партии Курдистана".

Ранее издание Der Spiegel тоже писало, что с Донбасса начался поток оружия. В Украине наплыв нелегального оружия объясняют плохой "дисциплиной в армии и недостатком контроля над добровольческими батальонами". Зарплата украинского солдата равна 250 евро, а командира бригады – 570 евро. Иногда военные решаются "подзаработать" нелегальной продажей оружия.

В это же время, контрабанда оружия, которую российские СМИ называют "эхом войны", процветает и на прилегающих территориях России. Автор пишет, что Москва требует от пророссийских боевиков в Донецке и Луганске контроля, чтобы переданная оружие не возвращалась нелегальными путями обратно в РФ. Тем временем, украинская разведка сообщила, что на "черном рынке" Донецка появилась завезенное из России оружие. Российские спецслужбы проводят проверки среди российских военных, которые воюют против Украины в Донбассе и часто обнаруживают нехватку боеприпасов и стрелкового оружия.