В США состоялись первые дебаты эры "пост-правды" - Time

Кандидаты в президенты спорили не только по поводу своих взглядов на факты, но и относительно того, важна ли их правдивость.

Трамп отстаивает неважность фактов, в то время как Клинтон настаивает на противоположном. Bloomberg

Во времяДональд Трамп сам себе возразил, когда уверял, что он был якобы против войны в Ираке, хотя это не так.

Он говорил, что не считает климатические изменения "мошенничеством", хотя именно на этом он настаивал ранее. Республиканец убеждал зрителей, что не разворачивал негативную рекламную кампанию против Хиллари Клинтон, но на самом деле он это сделал.

"Ложные заявления, неискренность и "перевод стрелок" стали типичными для кандидата-республиканца Дональда Трампа. Но в понедельник вечером дебаты в Нью-Йорке стали первыми президентскими дебатами эры "пост-правды". Это было соревнование между двумя кандидатами, которые не соглашаются не только с фактами, но и с тем, имеют ли они значение", - пишет сегодня Time.

"Послушайте, это всего лишь слова, лишь отрезки звука", - сказал Трамп аудитории.

Он пытался парировать позицию Клинтон, но его наивное отрицание выявило суть его кампании: "Не обращайте внимание на плавные линии и умные слова, политику с карьерой, как у Клинтон, верить нельзя".

Кандидат-демократ пыталась дискредитировать своего оппонента. Она отправила аудиторию в раздел на ее сайте, в котором происходит проверка сказанных фактов, подвергала сомнению заявления Трампа на ходу и делала меткие комментарии.

"Я надеюсь, те, кто проверяют факты, сделали сейчас звук погромче", - пошутила она во время перепалки относительно зарубежной политики.

Трамп же начал врать с ответа на первый же вопрос, заявив, что компания Ford перенесла "тысячи" производственных рабочих мест со среднего запада США в Мексику. В компании опровергли эту информацию. Республиканец сказал неправду, когда пытался отрицать свои слова о том, что беременность – это "неудобство" для работодателей. Он также солгал, рассказывая о "росте" количества убийств в Нью-Йорке, хотя на самом деле данные свидетельствуют об обратном. И, конечно же, он был не прав, когда сказал, что Клинтон якобы безрезультатно "боролась с Исламским государством всю свою взрослую жизнь". Это просто невозможно, учитывая, что террористическая организация заявила о себе четыре года назад.

Time замечает, что несмотря на всю ложь Трампа, именно относительно честности Клинтон у избирателей почему-то есть сомнения. Как свидетельствуют опросы, которые провели New York Times/CBS, 63% людей сказали, что не доверяют бывшему Госсекретарю, в это же время 60% то же самое сказали о Трампе. Такая статистика, кажется, оправдывает релятивистский подход миллиардера к фактам.

С его точки зрения, он не врет, если верит в то, что говорит, даже если это неправда. Это подтвердила глава избирательного штаба республиканского кандидата Келлиенн Конуэй, которая уверяла, что Трамп не соврал, когда назвал модератора дебатов Лестера Голта демократом, хотя он на самом деле зарегистрированный республиканец.

"Не думаю, что он знал. Это было бы ложью, если бы он знал о регистрации", - сказала Конуэй.

Издание отмечает, что вопросом остается, какого президента захотят американцы. Выберут они опытного демократа, или новичка-республканца, который смешал политику с собственными капризами и считает, что его новые заявления сотрут все предыдущие. Захочет ли Америка наделить большой властью человека, который только обещает "тайный план" по борьбе против "Исламского государства" и называет своих соперников "безответственными"? Трамп говорит, что все это – лишь слова. А Клинтон?

"Слова имеют значение, когда ты баллотируешься на пост президента", - сказала она вчера вечером.

Следующие шесть недель станут проверкой, имеет ли это утверждение до сих хоть какое-то значение. Тем временем, CNN сообщил, что на предвыборных дебатах в США победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.