Трамп тратил деньги из благотворительного фонда в личных целях - WP

Почти четверть миллиарда долларов Трамп потратил на урегулирование правовых вопросов.
Почти четверть миллиона долларов понадобилась Трампу на урегулирование судебных исков, связанных с его некоммерческими предприятиями.
Так, издание приводит пример, когда в 2007 году гостиница Трампа во Флориде Mar-a-Lago Club должна была оплатить штраф в размере 120 тысяч долларов. Власти согласились отказаться от взыскания штрафов, если миллиардер пожертвует 100 тысяч долларов на нужды ветеранов.
Другие документы показывают, что принадлежащий Трампу гольф-клуб в Нью-Йорке согласился урегулировать иск в обмен на договоренность. В результате бизнесмен потратил 158 тысячи долларов из средств фонда на благотворительность.
В 2013 году Трамп потратил 5 тысяч долларов из фонда на покупку рекламы для своих отелей. А в 2014 году миллиардер потратил 10 тысяч долларов на покупку собственного портрета на благотворительном вечере.
Таким образом, эти случаи показывают, что Трамп нарушил налоговое законодательство США.
Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил о начале расследования в отношении деятельности благотворительного фонда Трампа.
Если налоговое управление США признает, что Трамп таки нарушил закон, ему придется выплатить штраф или возместить фонду все деньги, которые он потратил в своих целях.
Ранее сообщалось, что Goldman Sachs запретил топ-менеджерам жертвовать деньги на кампанию Трампа. При этом новые правила Goldman не ограничивают пожертвования в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон, так как она в настоящее время не занимает никаких государственных постов, отмечает MarketWatch.
Сообщалось, что штаб Клинтон попросил у спонсоров еще 100 миллионов долларов на предвыборную кампанию.ZN.UA