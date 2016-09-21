Трамп тратил деньги из благотворительного фонда в личных целях - WP

Почти четверть миллиарда долларов Трамп потратил на урегулирование правовых вопросов.

потратил 258 тысяч долларов из благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation на урегулирование правовых проблем, пишет издание The Washington Post

Почти четверть миллиона долларов понадобилась Трампу на урегулирование судебных исков, связанных с его некоммерческими предприятиями.

Так, издание приводит пример, когда в 2007 году гостиница Трампа во Флориде Mar-a-Lago Club должна была оплатить штраф в размере 120 тысяч долларов. Власти согласились отказаться от взыскания штрафов, если миллиардер пожертвует 100 тысяч долларов на нужды ветеранов.

Другие документы показывают, что принадлежащий Трампу гольф-клуб в Нью-Йорке согласился урегулировать иск в обмен на договоренность. В результате бизнесмен потратил 158 тысячи долларов из средств фонда на благотворительность.

В 2013 году Трамп потратил 5 тысяч долларов из фонда на покупку рекламы для своих отелей. А в 2014 году миллиардер потратил 10 тысяч долларов на покупку собственного портрета на благотворительном вечере.

Таким образом, эти случаи показывают, что Трамп нарушил налоговое законодательство США.

Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил о начале расследования в отношении деятельности благотворительного фонда Трампа.

Если налоговое управление США признает, что Трамп таки нарушил закон, ему придется выплатить штраф или возместить фонду все деньги, которые он потратил в своих целях.

Ранее сообщалось, что Goldman Sachs запретил топ-менеджерам жертвовать деньги на кампанию Трампа. При этом новые правила Goldman не ограничивают пожертвования в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон, так как она в настоящее время не занимает никаких государственных постов, отмечает MarketWatch.

Сообщалось, что штаб Клинтон попросил у спонсоров еще 100 миллионов долларов на предвыборную кампанию.