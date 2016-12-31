В США прибыл спецборт за российскими дипломатами – СМИ

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Российски Ил-96 приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Выдворенные из США россияне скоро вернутся домой wikimedia.org

В Соединенные Штаты Америки прибыл спецборот из РФ, чтобы забрать выдворенных

Как сообщило "РИА Новости" со сслыкой на собственные источники, вечером в субботу, 31 декабря, российский Ил-76 приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты покинули рекреационные базы в США в соотвествии с распоряжением Белого дома.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.