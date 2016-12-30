В ответ на санкции США в РФ закроют школу для детей американских дипломатов

Сотрудникам американского посольства также запретили посещать дома отдыха в Подмосковье.

В России в ответ на американские санкции решили отыграться на детях palinchak / Depositphotos

По поручению властей России в Москве закроют англо-американскую школу, в которой учатся дети дипломатов из США, Канады и Великобритании. Такую меру в РФ применят в ответ на новые санкции США в отношении России , сообщает CNN со ссылкой на свой источник в администрации американского президента.

Еще одна контрмера – запрет для американских дипломатов посещать дома отдыха в лесном массиве Серебрянный Бор в Подмосковье.

Напомним, что американские власти заявили о высылке из США 35 российских дипломатов и членов их семей.

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также два россиянина (очевидно, хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Abyrvaig, Abyrvalg ,Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) и Евгений Богачев (никнеймы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.