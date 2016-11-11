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В США полиция применила спецсредства к протестующим против избрания Трампа

11 ноября в 17:11

Нарушавшие общественный порядок протестующие задержаны.

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Около четырех тысяч протестующих прошли центром Портленда с лозунгом "мы отказываемся от избранного президента"
twitter/marynewmanphoto

Во время акции протеста против избрания президентом США республиканца Дональда Трампа в Портленде, штат Орегон, протестующие в ходе шествия били витрины магазинов, взрывали петарды и поджигали мусорные баки.

Около четырех тысяч протестующих прошли центром Портленда с лозунгом "мы отказываемся от избранного президента", сообщает Associated Press.

Во время попытки вытеснить протестующих назад в отведенное для протеста место, полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки.

Издание Boston Globe сообщило о задерждании нескольких агрессивных митингующих, которые нарушили общественный порядок.

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Ранее сообщалось, что протесты против победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа начались в Окленде, Лонс-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.

По материалам: ZN.UA , Associated Press ,
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Тэги протест США полиция
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