В США полиция применила спецсредства к протестующим против избрания Трампа

Нарушавшие общественный порядок протестующие задержаны.
Во время акции протеста против избрания президентом США республиканца Дональда Трампа в Портленде, штат Орегон, протестующие в ходе шествия били витрины магазинов, взрывали петарды и поджигали мусорные баки.
Около четырех тысяч протестующих прошли центром Портленда с лозунгом "мы отказываемся от избранного президента", сообщает Associated Press.
Во время попытки вытеснить протестующих назад в отведенное для протеста место, полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки.
Издание Boston Globe сообщило о задерждании нескольких агрессивных митингующих, которые нарушили общественный порядок.
Ранее сообщалось, что протесты против победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа начались в Окленде, Лонс-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.ZN.UA , Associated Press ,