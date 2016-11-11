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Трамп обвинил СМИ в "нечестном" подстрекательстве к протестам после его победы

11 ноября в 11:08

Американцы второй день подряд массово протестуют против избрания Трампа новым президентом США.

Трамп
Трампу не нравятся протесты американцев против его избрания и особенно то, как это освещают СМИ
Oregon Public Broadcasting / @OPB

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп раскритиковал масс-медиа за то, что СМИ активно освещают протесты американцев против его избрания.

По мнению Трампа, протестующие являются "профессионалами", а не самостоятельно вышедшими на улицы людьми, а СМИ своими сообщениями еще больше провоцируют их на беспорядки.

"Только что прошли очень открытые и успешные выборы. Теперь профессиональные демонстранты, которых провоцируют СМИ, устраивают протесты. Очень нечестно", - написал он на своей странице в Twitter.

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Первые акции протестов начались сразу после оглашения итогов выборов. Так, в Нью-Йорке молодые люди собрались на Юнион-сквер и на площади Колумба с лозунгами "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент". Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне и Орегоне.

В частности, в Портленде протесты против Трампа переросли в массовые беспорядки, сообщили в городской полиции.

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"Протестующие вооружаются камнями со стройки. Полиция сообщает толпе, что это теперь незаконное собрание", — говорится в сообщении правоохранительных органов в верифицированном аккаунте в Twitter.

Согласно данным национального экзитпола, за Трампа голосовали белые необразованные американцы, которые в основном и обеспечили ему победу над Хиллари Клинтон. Так, 67% избирателей, которые голосовали за кандидата-республиканца, признались, что не закончили колледж.

По материалам: ZN.UA
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Тэги СМИ протесты выборы Трамп
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