Трамп обвинил СМИ в "нечестном" подстрекательстве к протестам после его победы

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп раскритиковал масс-медиа за то, что СМИ активно освещают протесты американцев против его избрания.

По мнению Трампа, протестующие являются "профессионалами", а не самостоятельно вышедшими на улицы людьми, а СМИ своими сообщениями еще больше провоцируют их на беспорядки.

"Только что прошли очень открытые и успешные выборы. Теперь профессиональные демонстранты, которых провоцируют СМИ, устраивают протесты. Очень нечестно", - написал он на своей странице в Twitter.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair!