Трамп обвинил СМИ в "нечестном" подстрекательстве к протестам после его победы

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Американцы второй день подряд массово протестуют против избрания Трампа новым президентом США.

Трампу не нравятся протесты американцев против его избрания и особенно то, как это освещают СМИ Oregon Public Broadcasting / @OPB

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп раскритиковал масс-медиа за то, что СМИ активно освещают протесты американцев против его избрания.

По мнению Трампа, протестующие являются "профессионалами", а не самостоятельно вышедшими на улицы людьми, а СМИ своими сообщениями еще больше провоцируют их на беспорядки.

"Только что прошли очень открытые и успешные выборы. Теперь профессиональные демонстранты, которых провоцируют СМИ, устраивают протесты. Очень нечестно", - написал он на своей странице в Twitter.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 листопада 2016 р.

Первые акции протестов начались сразу после оглашения итогов выборов. Так, в Нью-Йорке молодые люди собрались на Юнион-сквер и на площади Колумба с лозунгами "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент". Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне и Орегоне.

В частности, в Портленде протесты против Трампа переросли в массовые беспорядки, сообщили в городской полиции.

Police in Portland, Oregon, say they've received "reports of attacks on drivers" as anti-Trump protest turns violent https://t.co/KZJYqhN8ia pic.twitter.com/PGA3pyhMhP — ABC News (@ABC) 11 листопада 2016 р.

"Протестующие вооружаются камнями со стройки. Полиция сообщает толпе, что это теперь незаконное собрание", — говорится в сообщении правоохранительных органов в верифицированном аккаунте в Twitter.

Согласно данным национального экзитпола, за Трампа голосовали белые необразованные американцы, которые в основном и обеспечили ему победу над Хиллари Клинтон. Так, 67% избирателей, которые голосовали за кандидата-республиканца, признались, что не закончили колледж.