В США пересчитают голоса на президентских выборах в одном из штатов

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Пересчет голосов должен состояться в третье декаде ноября или в начале декабря.

В штате Висконсин пересчитают голоса на выборах президента США Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Избирательная комиссия штата Висконсин проведет новый подсчет голосов на президентских выборах США по просьбе кандидата в президенты от "Партии зеленых" Джил Стайн.

"Комиссия готовит пересчет во всем штате, в соответствии с просьбой кандидатов", - сказал администратор избирательной комиссии Майкл Хаас, передает CNBC.

Пересчет голосов должен состояться в третье декаде ноября или в начале декабря.

Ранее издание The Guardian сообщило, что все больше ученых и активистов призывают власти США пересчитать голоса на президентских выборах 2016 года в ключевых штатах, в виду того, что результаты могли быть изменены иностранными хакерами.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".