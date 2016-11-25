Украине и ее друзьям на Западе стоит набраться терпения – министр обороны США

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Картер считает, что внешняя политика Трампа будет непостоянной, и поэтому уже сейчас стоит готовиться к результатам такого поведения.

Картер дал советы Украине и ее друзьям на Западе в период президентства Трампа. ukrainian.voanews.com

Друзьям Украины стоит готовиться. У демократов также нет причин приукрашивать действительность.решил, что Украина – это не проблема США.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет американский министр обороны Эш Картер, напоминая о том, как кандидат-республиканец во время кампании говорил, что война в Украине "касается Европу больше, чем нас".

Картер замечает, что Трамп неоднократно хвалил российского авторитарного президента Владимира Путина, с которым хочет вступить в союз. А отставному генералу Майклу Флинну, который стал одним из главных советников Трампа во внешней политике, заплатили за то, чтобы он пришел на десятую годовщину российского пропагандистского телеканала RT и сидел рядом с российский президентом. Кандидат-республиканец и сам выступал в эфире российской пропаганды.

"Какие соглашения администрация Трампа заключит ради "национальных интересов"? А что, если его идеи о "снова великой" Америке синхронизируются с видениями Путина о том, как сделать великой Россию? Привет, сферы влияния! Прощай, продвижение демократии", - пишет Картер.

Американский министр обороны дает три совета друзьям Украины, которые поддерживают ее интеграцию в евроатлантическое пространство и верят, что развитая демократия и права человека в интересах Америки.

Стоит следить за тем, как команда Трампа, составленная из соперников, переигрывает сама себя. Лояльный к истеблишменту и друг председателя комитета по бюджету Палаты представителей Рейнс Прибус станет главой администрации в Белом доме. Правый демагог и яростный враг спикера Палаты представителей в Конгрессе Стив Баннон станет главным стратегом нового президента. Друг Путина и провокатор Майкл Флинн, который в прошлом возглавлял военную разведку, а во время кампании требовал "закрыть" кандидата-демократа Хиллари Клинтон в тюрьме, теперь назван советником по вопросам национальной безопасности. И это все в то время, когда Трамп рассматривает на пост Госсекретаря Митта Ромни, который в 2012 году назвал Россию "геополитическим врагом номер один" для США.

Чего добивается Трамп? Администрация Авраама Линкольна также объединила соперников. 16-й президент США хотел объединить страну после гражданской войны и свести ее с пути распада. У него также были уникальные лидерские навыки.

"Незаурядные личные качества Линкольна позволяли ему заводить дружбу с людьми, которые до этого выступали против него. Он мог заглаживать оскорбленные чувства, оставленные без внимания и способные перерасти в постоянную враждебность. Он мог взять на себя ответственность за ошибки подчиненных и легко разделять кредит", - писала Дорис Кирнс в книге "Команда соперников".

Но, по мнению Картера, 45-й президент США совсем из другого теста. Первый совет американского министра обороны друзьям Украины – быть терпеливыми. Внешняя политика Трампа в его первый год работы может очень отличаться от той, которую он будет проводить в второй или третий год. Это объясняется тем, что члены его команды будут конфликтовать друг с другом.

Во-вторых, пусть реалисты говорят. Политолог и профессор Гарвардского университета Стивен Уолт ждет от президента, который сказал, что нам "наплевать, как Путин руководит своей страной" или что Москва делает в Украине, определенного мира, основанного на старой модели ведения внешней политики. Но сегодняшние высказывания реалистов продиктованы не только равнодушием к моральной стороне всех этих проблем, а также и тем, что они забывают о повестке дня врагов.

"Путин хочет, чтобы Европа была слаба, разделена и зависима. Он хочет разделить НАТО. А что нам нужно от этой части мира? То же самое и в Сирии. Путин хочет военно-морские и воздушные базы в Сирии, расширение влияния в Средиземноморском регионе и сокращение американского влияния на Ближний Восток. Кроме уничтожения ИГИЛ, чего мы еще хотим от этого региона? Кроме того, как новый главнокомандующий отреагирует, если те же спецслужбы России, которые навредили Хиллари Клинтон в 2016-м году, вдруг используют те же кибератаки для подрыва его президентства в 2017-м или 2018-м году?" - пишет Каретр.

Совет министра в том, что ждать провала нового так называемого "национализма-реализма", который обречен из-за своих внутренних противоречий. Президент Трамп может изменить свой курс, если поймет, что его обыграли.

"Это означает, что стоит политически и интеллектуально готовиться к моменту, когда мы окажемся на другой стороне изменчивых вод. И здесь не только украинские реформы должны продолжаться. За пределами президентства Обамы и Трампа, мы должны заложить фундамент для американской внешней политики, которая объединит интересы с идеалами и намерениями добиться убедительных результатов", - говорится в статье.

Тем временем, за Клинтон проголосовали на 2 миллиона избирателей больше, чем за Трампа. Независимо от того, насколько существенным окажется разрыв, он не изменит итогов выборов. Президентом станет Трамп, который, вероятно, получит 306 с 583 голосов в коллегии выборщиков.

В свою очередь, издание Financial Times писало, что радость Путина от победы Трампа скоро испарится. В Москве неоднократно отмечали капризность и легкомыслие Трампа. А Путин тоже сделал непредсказуемость частью свои манеры в политическом поведении. Но российский президент всже же стремится, чтобы его враги и друзья были последовательными. И такой последовательности не стоит ждать от Трампа.