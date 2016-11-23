Трамп отверг идею "перезагрузки" отношений с Москвой

Возможное налаживание диалога с Кремлем не станет "перезагрузкой" отношений, считает Дональд Трамп.
"Я бы не стал использовать этот термин ("перезагрузка") после того, что произошло", - сказал Трамп.
Трамп сделал такое заявление, напоминая о том, что Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря, якобы провалила попытку "перезагрузить" отношения США и РФ.
При этом, новоизбранный президент США выступил за "хороший" диалог с Путиным.
Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA