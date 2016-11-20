Радость Путина от победы Трампа скоро испарится - FT

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Даже во время кампании республиканец сделал ряд заявлений, которые точно не понравятся Кремлю.

Путин быстро почувствует, что Трамп для него не очень выгодный лидер в Вашингтоне. Flickr/ Gage Skidmore

Когда стали известны результаты выборов президента США, депутаты Госдумы аплодировали. А популист Владимир Жириновский даже выпил шампанского с коллегами из парламента. "Правый" российский идеолог Александр Дугин сказал, что Россия теперь может отказаться от своей антиамериканской риторики.

Победа Дональда Трампа на выборах стала для России чуть ли не праздником. Даже до того, как он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным о возобновлении отношений, представитель Кремля отметил, что взгляды на внешнюю политику обоих лидеров "чрезвычайно близки".

Об этом сегодня пишет Нил Бакли на страницах Financial Times. Простые россияне, которых телевидение месяцами пугало началом третьей мировой войны с США из-за Сирии также радовались результату. Много высокопоставленных россиян рассматривают кандидата от Республиканской партии как бизнесмена, более заинтересованного в том, чтобы договариваться, а не придерживаться ценностей, с которым можно будет торговаться относительно "российской сферы влияния" в Европе и сокращения НАТО.

Однако, хотя признаков того, что Трамп будет вести переговоры с российским президентом, хватает, нет никаких гарантий, что этот разговор к чему-то приведет. Более того, может оказаться, что Москве будет сложнее справиться с новым президентом США, чем она рассчитывает.

Несмотря на то, что Россия беспрецедентно пыталась вмешиваться в американские выборы с помощью хакеров и провокации скандалов, предположение, что Трамп - "российский проект", ошибочное. Главной целью Москвы было уменьшить шансы Хиллари Клинтон на победу. Кроме того, российская сторона хотела дискредитировать американскую демократию. А скандальные заявления эксцентричного республиканца были как благодать для российского телевидения.

Российская пропаганда начала поддерживать Трампа лишь тогда, когда стало понятно, что у него есть серьезные шансы на победу. В Москве неоднократно отмечали капризность и легкомыслие Трампа. Путин тоже сделал непредсказуемость частью свои манеры в политическом поведении. Но российский президент всже же желает, чтобы его враги и друзья были последовательными. И такой последовательности не стоит ждать от Трампа.

"Непредсказуемость нового президента США может привести к напряжению в отношениях", - предостерегает эксперт "Центра Карнеги" Александр Баунов.

Заявления Трампа о возможности признания аннексии Крыма, согласия на план Москвы по Сирии и о том, что он может свернуть распространение либеральных ценностей, нравятся Кремлю. Другие позиции республиканца - почва для потенциальных конфликтов.

К примеру, в прошлом году Трамп обещал разорвать соглашение с Ираном о его ядерной программе. Этот документ Москва помогла заключить, что сблизило ее с Тегераном. Республиканец также жестко высказывался в адрес Китая, с которым Россия на протяжении последних лет пытается построить тесные связи.

Еще одним фактором, который осложняет ситуацию, стало то, что Конгресс и администрация Трампа будут сдерживать одиозного президента. Обе палаты американского парламента сейчас наполнены "традиционными" республиканцами, которые придерживаются жесткой линии в отношении России и которым вряд ли нравится идея пойти на уступки кремлевским прихотям.

Названные имена претендентов на главные должности в области национальной безопасности также не обещают дружественных отношений между США и Россией. В конце концов, нет никакой гарантии, что Трамп и Путин найдут общий язык даже между собой. Они оба строят себе образ сильного лидера. Но такие политики очень редко находят общий язык.

Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампасблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".