Топ Новости
<
>

В Сирии с полуночи 30 декабря начнет действовать режим прекращения огня - Шойгу

29 декабря в 16:03

В Минобороны РФ насчитали почти 50 тысяч человек в составе группировок сирийской оппозиции, которые присоединились к перемирию в Сирии.

Сирия Россия военные
Шойгу: режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря
Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии.

Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. "Вводится с ноля часов 30 числа (декабря)", - сказал министр.

Группировки оппозиции, которые присоединились к перемирию в Сирии, насчитывают почти 50 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

В четверг военное ведомство РФ опубликовало список вооруженных группировок в Сирии, присоединившихся к режиму перемирия с 00:00 30 декабря.

В списке группировок: "Фейлак аш-Шам", в её составе 19 отрядов. "Общая численность боевиков "Фейлак аш-Шам" достигает более 4 тыс. человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс", - сказали в Минобороны РФ.

Читайте также: Сирия: перемирие, которого не было

Сообщалось, что Путин заявил о намерении сократить военное присутствие России в Сирии. Также президент РФ заявил, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня.

Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. 

Основные моменты истории сирийского конфликта  читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".

Читайте также
Тэги сирия Алеппо Путин Шойгу перемирие
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.89
EUR 27.97
Последние новости