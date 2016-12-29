В Сирии с полуночи 30 декабря начнет действовать режим прекращения огня - Шойгу

В Минобороны РФ насчитали почти 50 тысяч человек в составе группировок сирийской оппозиции, которые присоединились к перемирию в Сирии.

Шойгу: режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии.

Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. "Вводится с ноля часов 30 числа (декабря)", - сказал министр.

Группировки оппозиции, которые присоединились к перемирию в Сирии, насчитывают почти 50 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

В четверг военное ведомство РФ опубликовало список вооруженных группировок в Сирии, присоединившихся к режиму перемирия с 00:00 30 декабря.

В списке группировок: "Фейлак аш-Шам", в её составе 19 отрядов. "Общая численность боевиков "Фейлак аш-Шам" достигает более 4 тыс. человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс", - сказали в Минобороны РФ.

Сообщалось, что Путин заявил о намерении сократить военное присутствие России в Сирии. Также президент РФ заявил, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня.

Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года.

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