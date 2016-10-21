Сирия и Украина в подвешенном состоянии ждут выборов в США – BloombergView

Европейские лидеры, Киев, Алеппо и Москва ждут, какой путь выберет новая администрация в Вашингтоне.

Стороны в войнах на Востоке Украины и в Сирии ждут первых решений новой администрации в США. nicomenijes / Depositphotos

Президентскиеважны не только для американцев. Украина и Сирия стали странами, где от результата голосований 8 ноября может зависеть, как скоро появятся изменения, которые могут завершить кровопролитие.

Об этом на страницах BloombergView пишет обозреватель Леонид Бершидский. По его мнению, и конец войны на Востоке Украины, и резолюция относительно мира в Сирии должны больше волновать Европу, чем США. Появление пророссийских боевиков в Донбассе напрямую связаны с решением Киева двигаться в направлении членства в Евросоюзе. В свою очередь, из-за войны в Сирии в Европу направляются тысячи беженцев. Но европейские лидеры не могут ничего поделать с конфликтами, или же не хотят ничего делать, пока не станет понятно, в каком направлении собираются двигаться США.

И встреча "Нормандской четверки" в Берлине, и саммит ЕС в среду доказали, что Украина и Сирия остаются в подвешенном состоянии в ожидании американских выборов. Встреча в Берлине стала первым разговором между лидерами Украины, Германии, Франции и России в этом году. Автор замечает, что Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин до этого проводили личные встречи только для обсуждения серьезных решений или, по крайней мере, с надеждой, что они возможны. Однако, результат нынешней встречи разочаровал.

После пятичасовой беседы никаких документов не было подписано. К тому же, кажется, стороны по-разному трактуют, о чем же они договорились. Путин говорил о том, что четыре лидера договорились "продолжить работать над политическим планом" и расширить миссию ОБСЕ на Востоке Украины. Точка зрения Порошенко на результаты была более широкая: создание "дорожной карты" для полного выполнения Минских соглашений и отправка "полицейской миссии" ОБСЕ в Донбасс, которые помогут провести честные выборы в регионе. Меркель и Олланд тоже вспомнили про "дорожную карту", но они ничего не сказали о сроках ее создания. Миссия ОБСЕ в их заявлениях была лишь "миссией", без слова "полицейский".

Похоже, что Меркель и Олланд не стали давить на Путина, поэтому Порошенко пошел путем уточнения Минских соглашений. Разговор о "дорожной карте" может сыграть эту роль. Стороны начнут обсуждать порядок выполнения положений Минска. Лидеры Франции и Германии хорошо знают, к чему все это ведет. Порошенко не позволит проводить выборы в Донбассе, пока Россия не вернет Украине контроль над ее восточной границей. Россия же не отдаст контроль, пока не будут проведены выборы.

И именно поэтому никто, кроме Порошенко, который ищет причины обвинить Путина в невыполнении соглашений, не хочет называть точные сроки создания "дорожной карты". Работа над ней без перелома на переговорах лидеров ведет в тупик. Администрация президента Барака Обамы передала решение проблемы войны в Украине канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франсуа Олланду. Помощник Госсекретаря Виктория Нуланд ездила в Киев, чтобы поддержать европейскую точку зрения на выборы до решения проблемы с границами. А вице-президент Джозеф Байден посочувствовал Порошенко и призвал его бороться с коррупцией.

Следующая администрация США может сломать этот шаблон. Например она может стать на сторону Украины в вопросе порядка политических изменений, передать ей летальное оружие и ввести более жесткие санкции против России. С другой стороны, может случиться и так, что новый Белый дом станет на сторону России, заблокировав экономическую и техническую помощь Украине до тех пор, пока она не пойдет на уступки. Ничто из этого невозможно до тех пор, пока новый американский президент не вошел в Овальный кабинет. Поэтому сторонам сейчас не о чем договариваться.

Тем временем, еще не известно, что ждет США после выборов. Трамп заявил, что выборы президента США заранее сфальсифицированы, а во время последних дебатов он отказался отвечать на вопрос, признает ли результаты, ответив, что "увидит".

Тем временем, издание Washington post писало, что Путин пытается устроить протесты в США вроде Майдана в Украине. Конечно, российский президент понимает, что Вашингтон – это не Киев. Толпы вряд ли начнут собираться перед Белым домом или Конгрессом. Но бунт может начаться онлайн. Легко представить тысячи сообщений в интернете, усиленные троллями Кремля, российскими спутниковыми телеканалами и Fox, которые будут утверждать, что "политический истеблишмент" США подделал выборы для Клинтон.