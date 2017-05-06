В штабе Макрона произошла крупная утечка данных

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Неизвестный выложил в файлообменник девять гигабайт информации штаба кандидата в президенты Франции.

Хакеры атаковали штаб лидера французских выборов Frank-Peters / Depositphotos

Неизвестный выложил в файлообменник оригинальные материалы, которые содержат обычные документы по деятельности предвыборного штаба, вперемешку с поддельными перед вторым туром президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая.

Информацию разместил пользователь под ником Emleaks на файлообменнике Pastebin, который разрешает публиковать данные анонимно.

Движение Макрона "Вперед!" сообщило, что 5 мая вечером стало жертвой массированной и скоординированной атаки хакеров, что привело к появлению в соцсетях большого объема разнообразной информации, говорится в сообщении Reuters.

MORE: Macron campaign says leak authors wanted to undermine campaign before second-round vote, but documents have no reason to concern them https://t.co/eCzyNRw9gu — Reuters World (@ReutersWorld) 5 травня 2017 р.

В штабе Макрона заявили, что утечка может быть организована лицами, заинтересованными в дискредитации позиций кандидата центристов на выборах. В то же время, опубликованные документы не вызывают большого беспокойства в штабе - наравне с подлинными документами на файлообменнике опубликованы фейковые.

Об утечке данных из штаба Макрона сообщила и организация WikiLeaks. "#MacronLeaks содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом",— говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.

#MacronLeaks: A significant leak. It is not economically feasible to fabricate the whole. We are now checking parts. https://t.co/wLemQiYHT2 — WikiLeaks (@wikileaks) 5 травня 2017 р.

Также отмечается, что утечка документов произошла слишком поздно, чтобы повлиять на исход выборов. Сотрудники WikiLeaks проверяют некоторые данные, попавшие в сеть.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".