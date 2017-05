В штабе Макрона произошла крупная утечка данных

Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке.

Неизвестный выложил в файлообменник оригинальные материалы, которые содержат обычные документы по деятельности предвыборного штаба, вперемешку с поддельными перед вторым туром президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая.

Информацию разместил пользователь под ником Emleaks на файлообменнике Pastebin, который разрешает публиковать данные анонимно.

Движение Макрона "Вперед!" сообщило, что 5 мая вечером стало жертвой массированной и скоординированной атаки хакеров, что привело к появлению в соцсетях большого объема разнообразной информации, говорится в сообщении Reuters.

MORE: Macron campaign says leak authors wanted to undermine campaign before second-round vote, but documents have no reason to concern them https://t.co/eCzyNRw9gu