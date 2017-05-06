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В штабе Макрона произошла крупная утечка данных

6 мая в 02:41

Неизвестный выложил в файлообменник девять гигабайт информации штаба кандидата в президенты Франции.

Хакер
Хакеры атаковали штаб лидера французских выборов
Frank-Peters / Depositphotos
Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке.

Неизвестный выложил в файлообменник оригинальные материалы, которые содержат обычные документы по деятельности предвыборного штаба, вперемешку с поддельными перед вторым туром президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая.

Информацию разместил пользователь под ником Emleaks на файлообменнике Pastebin, который разрешает публиковать данные анонимно.

Движение Макрона "Вперед!" сообщило, что 5 мая вечером стало жертвой массированной и скоординированной атаки хакеров, что привело к появлению в соцсетях большого объема разнообразной информации, говорится в сообщении Reuters. 

В штабе Макрона заявили, что утечка может быть организована лицами, заинтересованными в дискредитации позиций кандидата центристов на выборах. В то же время, опубликованные документы не вызывают большого беспокойства в штабе - наравне с подлинными документами на файлообменнике опубликованы фейковые.

Об утечке данных из штаба Макрона сообщила и организация WikiLeaks. "#MacronLeaks содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом",— говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.

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Также отмечается, что утечка документов произошла слишком поздно, чтобы повлиять на исход выборов. Сотрудники WikiLeaks проверяют некоторые данные, попавшие в сеть.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Макрон утечка Франция WikiLeaks выборы хакер
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