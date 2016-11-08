В Северной Каролине избиратели жалуются на исчезновение регистраций

В штате говорят о десятках случаев, когда избиратели, предварительно зарегистрировавшись, не находили себя в списках на участке.

В Северной Каролине исчезают электронные регистрации избирателей. Twitter/elizabethforma

Сообщение о пропаже регистрацийв Северной Каролине поступают через горячую линию Защиты выборов от тех американцев, которые пытались зарегистрироваться через Автотранспортную инспекцию штата. Старший юрист Южной Коалиции за социальную справедливость Аллисон Риггс сказала, что жалобы поступают из разных уголков штата, однако сейчас сказать, сколько их точно, не возможно.

"Их сотни, но не десятки тысяч", - цитирует слова Риггс Washington post.

Избирательный комитет штата выпустил бумажные формы, чтобы те, чья регистрация исчезла, могли зарегистрироваться старым способом. Но Риггс говорит, что это не поможет, если избирателям их не будут предлагать.

"Нам кажется, что некоторые работники на участках не делают этого", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Северной Каролине вышла из строя электронная система для голосования. Поэтому в округе Дургем избирателей регистрируют старым способом на бумаге.

Тем временем, издание New York Times писало, что выборы в США обнаружили политические и демографические изменения. Ведь в тех местах, которые некогда были гарантированным форпостом демократов, теперь вполне может победить республиканец через изменение самих избирателей. В свою очередь, в Демократической партии сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. Аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате.

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