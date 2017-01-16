В сети появилось новое видео с места авиакатастрофы под Бишкеком

На месте катастрофы нашли 31 погибшего и 9 фрагментов тел.

В СМИ показали еще одно видео с места катастрофы турецкого "боинга" в Кыргызстане Facebook/Meduza

СМИ показали снятое при помощи беспилотника видео с местав Кыргызстане, в результате которого погибли более 30 человек.

На новом видеоматериале хорошо видны масштабные разрушения, вызванные падением крупного самолета на жилой массив в окрестностях аэропорта "Манас".

Отмечается также, что на месте катастрофы 31 погибшего и 9 фрагментов тел.

Напомним, грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли по меньшей мере 30 человек, включая пилота.

В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана опознали 15 тел погибших в результате крушения грузового "Боинга-747" под Бишкеком. Среди погибших – пятеро детей.