Топ Новости
<
>

Названа предварительная причина авиакатастрофы в Бишкеке

16 января в 08:42

Самолет проскочил взлетно-посадочную полосу.

самолет бишкек
Самолет упал на дачный поселок
http://zanoza.kg/
Названа предварительная причина, по которой турецкий грузовой самолет Boeing 747 разбился вблизи столицы Кыргызстана Бишкека, сегодня, 16 января.

Самолет при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг, сообщил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргизии Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения, пишет ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорог Кыргызстана.

"По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг. По какой-то причине это не получилось, мы не знаем, как действовал пилот и какие принимал решения", - сказал Джунушалиев.

Читайте также: Вероятной причиной аварии самолета Ту-154 была ошибка пилота – эксперты

Как сообщалось, в результате авиакатастрофы погибло более 30 человек. Boeing упал на дома в дачном поселке неподалеку от Бишкека. 

По материалам: ZN.UA , ТАСС ,
Читайте также
Тэги самолет пилот крушение авиакатастрофа Boeing
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.67
EUR 29.50
Последние новости