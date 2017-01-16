Названа предварительная причина авиакатастрофы в Бишкеке

Самолет проскочил взлетно-посадочную полосу.

Самолет упал на дачный поселок http://zanoza.kg/

Названа предварительная причина, по которой турецкий грузовой самолет Boeing 747 разбился вблизи столицы Кыргызстана Бишкека, сегодня, 16 января.

Самолет при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг, сообщил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргизии Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения, пишет ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорог Кыргызстана.

"По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг. По какой-то причине это не получилось, мы не знаем, как действовал пилот и какие принимал решения", - сказал Джунушалиев.

Как сообщалось, в результате авиакатастрофы погибло более 30 человек. Boeing упал на дома в дачном поселке неподалеку от Бишкека.