Названа предварительная причина авиакатастрофы в Бишкеке

Самолет проскочил взлетно-посадочную полосу.
Самолет при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг, сообщил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргизии Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения, пишет ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорог Кыргызстана.
"По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг. По какой-то причине это не получилось, мы не знаем, как действовал пилот и какие принимал решения", - сказал Джунушалиев.
Видео с дрона. Zanoza сняла место крушения грузового самолета сверху #TK6491 Полное видео по ссылке: https://t.co/idJI9FkUvE pic.twitter.com/CJmi15lcT5— Zanoza (@zanoza_kg) 16 января 2017 г.
Как сообщалось, в результате авиакатастрофы погибло более 30 человек. Boeing упал на дома в дачном поселке неподалеку от Бишкека.ZN.UA , ТАСС ,