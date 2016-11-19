В Сети появились фото разрушенной боевиками ИГИЛ древней столицы Ассирии

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Возраст разрушенных археологических памятников насчитывает более двух с половиной тысяч лет.

Только повреждения и разрушения осталось в исторической части древнего города Нимруд, после освобождения силами безопасности Ирака из-под контроля террористической организации "Исламское государство".



В 2015 году ИГИЛ объявила о своем намерении уничтожить исторические памятники архитектуры в городе Нимруд из-за их "неисламстского" характера, передает Iraqi News.

5 марта 2015 года боевики ИГИЛ уничтожили руины древнего города с помощью тяжёлой техники. В июне 2016 года боевики взорвали ассирийский храм бога Набу. Возраст разрушенного комплекса — более двух с половиной тысяч лет.

Иракские войска взяли под контроль Нимруд, расположенный к юго-востоку от Мосула, операция по освобождению которого от террористов началась в ночь на 17 октября 2016 года.



Нимруд - древний город в Месопотамии, на территории современного Ирака. Его руины находились к юго-востоку от Мосул на реке Тигр. Древняя столица Ассирии. Город был основан в 13 веке до нашей эры.