Топ Новости
<
>

В Сети появились фото разрушенной боевиками ИГИЛ древней столицы Ассирии

19 ноября в 13:08

Возраст разрушенных археологических памятников насчитывает более двух с половиной тысяч лет.

< >
Нимруд1 < >
Фото Iraqi News

Только повреждения и разрушения осталось в исторической части древнего города Нимруд, после освобождения силами безопасности Ирака из-под контроля террористической организации "Исламское государство".

В 2015 году ИГИЛ объявила о своем намерении уничтожить исторические памятники архитектуры в городе Нимруд из-за их "неисламстского" характера, передает Iraqi News.

5 марта 2015 года боевики ИГИЛ уничтожили руины древнего города с помощью тяжёлой техники. В июне 2016 года боевики взорвали ассирийский храм бога Набу. Возраст разрушенного комплекса — более двух с половиной тысяч лет.

Читайте также: Боевики ИГИЛ казнили два десятка мирных жителей Мосула

Иракские войска взяли под контроль Нимруд, расположенный к юго-востоку от Мосула, операция по освобождению которого от террористов началась в ночь на 17 октября 2016 года.

Нимруд - древний город в Месопотамии, на территории современного Ирака. Его руины находились к юго-востоку от Мосул на реке Тигр. Древняя столица Ассирии. Город был основан в 13 веке до нашей эры.

По материалам: ZN.UA , Iraqi News ,
Читайте также
Тэги город Ирак ИГИЛ руины
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.05
EUR 27.92
Последние новости