ВВС Ирака нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ к западу от Мосула

Уничтожены несколько гаваней, а также 20 боевиков.

ВВС Ирака нанесли удары в понедельник, 14 ноября chto-proishodit.ru

Военно-воздушные силы армии Ирака сообщили, что в ходе авиаударов уничтожили 20 боевиков террористической организации "Исламское государство" к западу от захваченного города Мосул.



В заявлении ВВС Ирака сказано, что несколько авиаударов были нанесены по позициям ИГИЛ в понедельник, 14 ноября. Уничтожены несколько гаваней, а также были уничтожены боевики, которые передвигались на грузовике районе Атаса, сообщает Iraqi News.

Ранее в международной коалиции во главе с США заявили, что ликвидировали 1363 боевиков террористической группировки "Исламское государство" с момента начала активной фазы наступления на захваченный исламистами иракский город Мосул.

Ранее сообщалось, что иракские войска готовятся продвигаться к аэропорту на южной окраине захваченного боевиками террористической организации "Исламское государство" города Мосул.

Во вторник, 8 ноября, солдаты курдских отрядов "Пешмарга" автономного иракского Курдистана заняли стратегически важный город Башика неподалеку от Мосула.

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмарга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".