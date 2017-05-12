В самолете Трампа обнаружили угрозу взрыва - CNN

При техническом обслуживании одного из двух президентских самолетов в США допустили халатность.
"Борт номер один" обслуживался на заводе Boeing в Сан-Антонио с 1 апреля по 10 апреля 2016 года. Механики, которые проводили обслуживание систем самолета, использовали инструменты, которые не прошли обязательную предварительную очистку. Это не смотря на то, что любые загрязнения в системе подачи кислорода могут привести к угрозе возгорания и взрыва.
Расходы по ликвидации последствий халатной работы техников составили 4 млн долларов, их возместила компания Boeing.
Оба самолета президента США эксплуатируются с 1990 года.
Ранее сообщалось, что Трамп отказался от строительства нового президентского самолета из-за его дороговизны.ZN.UA