В Румынии продолжаются протесты с требованиями отставки правительства

Правительство Сорина Гриндяну отменило скандальные постановления об амнистии коррупционеров, но в отставку не собирается.

Премьер-министр Гриндяну не собирается уходить в отставку, несмотря на протесты twitter.com/silviupiros

в воскресенье, 12 февраля, десятки тысяч людей снова вышли на центральные улицы с требованиями отставки правительства, которое инициировало скандальные постановления об амнистии коррупционеров и декриминализации коррупционных преступлений.

На площади Победы в центре румынской столицы граждане развернули большой национальный флаг.

Также тысячи людей провели митинги в Тимишоаре, Клуже, Брашове, Сибиу и других городах, передает "Радио Свобода".

Участники протестов требуют отставки правительства Сорина Гриндяну, которое инициировало скандальные постановления. Однако премьер-министр заявил, что не собирается досрочно покидать пост.

Напомним, 1 февраля правительство Румынии приняло постановление об амнистии коррупционеров, а также декриминализации коррупционных преступлений, доказанный ущерб от которых не превышает 50 тысяч евро.

Инициативы правительства вызвали массовое недовольство граждан. В протестах в Бухаресте и других румынских городах приняли участие сотни тысяч человек.

На фоне протестов министр торговли Флорин Жиану и министр юстиции Флорин Иордаче подали в отставку, а Кабинет министров отменил скандальные постановления.

Подробнее о протестах в Румынии читайте в материале Константина Федоренко "Румыния: народ против коррупции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".