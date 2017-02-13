В Румынии продолжаются протесты с требованиями отставки правительства

Правительство Сорина Гриндяну отменило скандальные постановления об амнистии коррупционеров, но в отставку не собирается.
На площади Победы в центре румынской столицы граждане развернули большой национальный флаг.
Также тысячи людей провели митинги в Тимишоаре, Клуже, Брашове, Сибиу и других городах, передает "Радио Свобода".
Участники протестов требуют отставки правительства Сорина Гриндяну, которое инициировало скандальные постановления. Однако премьер-министр заявил, что не собирается досрочно покидать пост.
Напомним, 1 февраля правительство Румынии приняло постановление об амнистии коррупционеров, а также декриминализации коррупционных преступлений, доказанный ущерб от которых не превышает 50 тысяч евро.
Инициативы правительства вызвали массовое недовольство граждан. В протестах в Бухаресте и других румынских городах приняли участие сотни тысяч человек.
На фоне протестов министр торговли Флорин Жиану и министр юстиции Флорин Иордаче подали в отставку, а Кабинет министров отменил скандальные постановления.
Подробнее о протестах в Румынии читайте в материале Константина Федоренко "Румыния: народ против коррупции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Радіо Свобода