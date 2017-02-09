Массовые протесты вынудили министра юстиции Румынии подать в отставку

Флорин Иордаче был автором указа, против которого румыны вышли на протесты.

Протесты в Румынии заставили министра покинуть свой пост twitter.com/silviupiros

Министр юстицииФлорин Иордаче подал в отставку, в связи с антиправительственными протестами. Министр был автором указа, против которого в Румынии собрались самые масштабные протесты со времен коммунистического режима, сообщает Reuters

Иордаче отметил, что хоть он и покидает свою должность, но до сих пор уверен в правильности и конституционности своего указа.

Вместе с этим, протесты по стране значительно ослабились после решения правительства отказаться от указа, который значительно ослабляет ответственность за некоторые коррупционные преступления.

Напомним, 1 февраляОдно из распоряжений предусматривает снятие судимостей с осужденных к условным срокам. Кроме того, амнистии подлежат осужденные на коррупционные преступления на срок до пяти лет, а также матери несовершеннолетних детей. Согласно одному из постановлений, государственный чиновник не может быть привлечен к уголовной ответственности, если нанесенный им ущерб не превышает сумму в 50 тысяч евро.

Инициативы правительства вызвали массовое недовольство граждан. В протестах в Бухаресте и других румынских городах приняли участие сотни тысяч человек.

После этого, правительство Румынии приняло решение отменить свое скандальное постановление о декриминализации ряда коррупционных преступлений и амнистии для осужденных коррупционеров.