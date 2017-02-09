Массовые протесты вынудили министра юстиции Румынии подать в отставку

Флорин Иордаче был автором указа, против которого румыны вышли на протесты.
Иордаче отметил, что хоть он и покидает свою должность, но до сих пор уверен в правильности и конституционности своего указа.
Вместе с этим, протесты по стране значительно ослабились после решения правительства отказаться от указа, который значительно ослабляет ответственность за некоторые коррупционные преступления.правительство Румынии приняло постановление об амнистии коррупционеров. Одно из распоряжений предусматривает снятие судимостей с осужденных к условным срокам. Кроме того, амнистии подлежат осужденные на коррупционные преступления на срок до пяти лет, а также матери несовершеннолетних детей. Согласно одному из постановлений, государственный чиновник не может быть привлечен к уголовной ответственности, если нанесенный им ущерб не превышает сумму в 50 тысяч евро.
Инициативы правительства вызвали массовое недовольство граждан. В протестах в Бухаресте и других румынских городах приняли участие сотни тысяч человек.
После этого, правительство Румынии приняло решение отменить свое скандальное постановление о декриминализации ряда коррупционных преступлений и амнистии для осужденных коррупционеров.ZN.UA