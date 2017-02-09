Топ Новости
<
>

Массовые протесты вынудили министра юстиции Румынии подать в отставку

9 февраля в 17:07

Флорин Иордаче был автором указа, против которого румыны вышли на протесты.

Протесты в Румынии_4
Протесты в Румынии заставили министра покинуть свой пост
twitter.com/silviupiros
Министр юстиции Румынии Флорин Иордаче подал в отставку, в связи с антиправительственными протестами. Министр был автором указа, против которого в Румынии собрались самые масштабные протесты со времен коммунистического режима, сообщает Reuters.

Иордаче отметил, что хоть он и покидает свою должность, но до сих пор уверен в правильности и конституционности своего указа.

Вместе с этим, протесты по стране значительно ослабились после решения  правительства отказаться от указа, который значительно ослабляет ответственность за некоторые коррупционные преступления.

Читайте также: Правительство Румынии приняло указ про амнистию коррупционеров
Напомним, 1 февраля правительство Румынии приняло постановление об амнистии коррупционеров. Одно из распоряжений предусматривает снятие судимостей с осужденных к условным срокам. Кроме того, амнистии подлежат осужденные на коррупционные преступления на срок до пяти лет, а также матери несовершеннолетних детей. Согласно одному из постановлений, государственный чиновник не может быть привлечен к уголовной ответственности, если нанесенный им ущерб не превышает сумму в 50 тысяч евро.

Инициативы правительства вызвали массовое недовольство граждан. В протестах в Бухаресте и других румынских городах приняли участие сотни тысяч человек.

После этого, правительство Румынии приняло решение отменить свое скандальное постановление о декриминализации ряда коррупционных преступлений и амнистии для осужденных коррупционеров.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Румыния протесты коррупция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.91
EUR 28.70
Последние новости