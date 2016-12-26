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В Румынии президента и депутатов парламента могут лишить неприкосновенности

26 декабря в 02:42

Победившая на  парламентских выборах Социал-демократическая намерена внести изменения в конституцию Румынии.

 

Румыния
В Румынии хотят изменить конституцию
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В Румынии социал-демократы планируют инициировать изменение конституции страны стем, чтобы лишить иммунитета депутатов парламента и президента. Соответствующие планы анонсировал лидер Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня.

 "В 2017 году, надеюсь, это произойдет в первом полугодии, необходимо внести изменения в Конституцию о лишении иммунитета и президента, и депутатов парламента. Социал-демократы безоговорочно поддерживают эту идею: никто в Румынии не должен прятаться за иммунитетом", - заявил Драгня, сообщает "Укринформ".

По его словам, уголовные дела в отношении депутатов и президента должны расследоваться также, как и в отношении любого другого гражданина. Сейчас же президент на срок своих полномочий защищен иммунитетом по Конституции, а согласие на следствие в отношении депутатов дает парламент.

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Как сообщалось, 11 декабря в Румынии прошли парламентские выборы, в лидеры по результатам голосования вышли левые – Социал-демократическая партия Румынии. 

По материалам: Укринформ
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Тэги Румыния парламент президент Конституция полномочия
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