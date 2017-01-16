В России впервые открыли дело за недонесение согласно "пакету Яровой"

Следствие считает, что Хизриев знал о планах друга, которого задержали правоохранительные органы при попытке выехать в Сирию.

В Чечне открыли уголовное дело за недонесение The Washington Post

В Чеченской Республике РФ завели первое уголовное дело по статье о недоносительстве в правоохранительные органы в рамках так называемого "пакета Яровой".

В пятницу, 13 января, было возбуждено уголовное дело против Асхаба Хизриева, в действиях которого следствие усматривает нарушение статьи 205.6 УК РФ (недоносительство). Его обвинили в том, что он не сообщил о намерениях знакомого вступить в ряды террористической организации "Исламское государство", передает "Кавказский узел".

Следствие считает, что Хизриев знал о планах друга, которого задержали правоохранительные органы при попытке выехать в Сирию.

Статья 58 пункт 12 (Недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении — ред.) существовала в УК СССР редакции 1922 и 1926 годов. Была отменена в 1961 году.

Напомним, 24 июня Госдума РФ окончательно утвердила "антитеррористический пакет" законопроектов, внесенных на рассмотрение российского парламента Ириной Яровой. Утвержденный документ предусматривает введение ряда жестких норм в целях "борьбы с терроризмом".

Следует отметить, что 23 июня Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции исключил из пакета "антитеррористических" законопроектов нормы, предусматривающие лишение гражданства РФ осужденных по статье "терроризм" и временный запрет на выезд из страны для россиян, судимых за терроризм и экстремизм.

Ранее издание Die Welt писало, что принятый в РФ "пакет законов Яровой" позволяет спецслужбам вести тотальную слежку за населением.