В России мужчина сварил ведро картошки на Вечном огне

Теперь россиянина будут проверять на вменяемость.

Картошку мужчине дали "сердобольные новозыбковцы" ntv.ru

В российском городе Новозыбкове Брянской области полиция задержала мужчину, который варил картошку на Вечном огне у местного мемориала, сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 29 сентября. В этот день местная жительница заметила мужчину, который поставил ведро с водой и картошкой на Вечный огонь возле монумента "Скорбящая мать". На ее замечания незнакомец не отреагировал. Женщина сделала фото и 3 октября разместила его в интернете.

"Полиция зарегистрировала происшествие и приступила к поискам неизвестного. Вечером 4 октября он был задержан в Унечском районе по подозрению в квартирной краже. Благодаря распространенной ориентировке местные полицейские узнали в нем человека, которого разыскивают коллеги из Новозыбкова", – говорится в сообщении.

Было установлено, что 37-летний мужчина без определенного места жительства около месяца назад вышел из психиатрической лечебницы, он состоит на учете у психиатра.

По словам задержанного, он "всего лишь хотел сварить в ведре картошку, которую ему дали сердобольные новозыбковцы".

"Его дальнейшая судьба будет зависеть от того, будет ли он признан вменяемым и способным нести ответственность за свои действия", – отметили в полиции.

Напомним, около 80% граждан России признали наличие экономического кризиса в своей стране. 25% граждан считают, что кризис будет "очень продолжительным", 21% россиян полагает, что кризис продлится "не менее двух лет", 17% респондентов считают, что кризис будет длится "год или полтора", 32% не смогли дать конкретных ответов, а 4% дали меньшие сроки продолжительности экономического кризиса. Россияне считают, что кризис спровоцировали "враги народа" из-за рубежа.