Российская ФСБ задержала в Ростове "главу парламента ЛНР"

Российские спецслужбы устроили в рядах боевиков масштабную чистку.

Российские спецслужбы схватили одного из главарей "ЛНР" vesti.ru

ФСБ РФ продолжает зачищать ряды пророссийских боевиков Донбасса. Как сообщилинформированный источник, на днях в России был задержан один из главарей "ЛНР" Алексей Карякин, занимавший в квазигосударстве должность "главы парламента".

"Карякин был задержан в Ростове российским ФСБ два дня назад. После этого российские СМИ написали, что он отрекся от "Новороссии" и сдался Украине", - сказал собеседник.

Он не исключил, что ФСБ может убить Карякина и подбросить его тело на территорию Украины, с целью ее дискредитации.

"Мы не исключаем, что это спецоперация, хотя, прежде всего, она направлена на зачистку рядов луганской "элиты", точно так же, как это недавно произошло с внезапно повесившимся "главой правительства". Однако,не исключено, что целью спецоперации может быть дискредитация Украины, и Карякина, например, могут найти мертвым, в том числе и на украинской территории.", - пояснил источник.

ZN.UA обратилось с запросом относительно Карякина в Службу безопасности Украины.

Накануне, 4 октября, издание Washington Post писало, что что пророссийские террористы начали проводить широкомасштабные чистки в своих рядах после информации о том, что лидера так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого якобы пытались свергнуть.

Аналитики предполагают, что кровавые расправы среди боевиков могут привести к интенсификации столкновений на линии фронта.

Чистки могут быть связаны с борьбой за контроль над контрабандистскими каналами между Россией и Украиной, которые проходят через территории, захваченные пророссийскими терористами.

Не исключено также, что это следствие борьбы покровителей боевиков в Москве, поскольку элиты из Кремля ведут свои собственные войны в Донбассе.