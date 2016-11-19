В России могут исчезнуть негосударственные общественные организации - Amnesty International

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Закон "об иностранных агентах" лишил финансирования большинство неправительственных организций.

В России выдавливают НКО

Негосударственные общественные организации в России могут исчезнуть из-за закона "Об иностранных агентах", таковы данные отчета Amnesty International в преддверии четвертой годовщины действия данного закона.

По данным организации, за четыре года существования закона финансирование более 100 некоммерческих организаций существенно сократилось, их репутации был нанесен ущерб, а сотрудники подверглись давлению и запугиванию.

"Закон об "иностранных агентах" был разработан, чтобы сковать, заклеймить, и в конечном итоге заставить замолчать критически настроенные НКО. Под его действие подпал широкий круг организаций. Конечным проигравшим являются не столько НКО, сколько российское общество в целом", – заявил глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин.

За последние четыре года 148 организаций были включены в список "иностранных агентов", из них 27 были вынуждены закрыться.

"Эти НКО выполняли важную роль в защите прав простых граждан. Во многих случаях они предоставляют услуги, которые государство не в состоянии обеспечить, например, юридическая защита или психологическая поддержка жертв дискриминации или насилия, а также экологический мониторинг. Работа этих организаций, вносящих жизненно важный вклад в благополучие населения России, в настоящее время либо заблокирована или находится под угрозой блокирования, поскольку они рискуют получить обвинения – если уже их не получили, – в том, что они занимаются "политической деятельностью", - отмечается в отчете.

По данным Amnesty International, поправки к закону об "иностранных агентах", принятые в июне 2016 года, расширили понятие "политическая деятельность", которым может считаться любой комментарий относительной государственной политики в той или иной сфере. Из-за этого 21 экологическая организация была включена в реестр "иностранных агентов".

Amnesty International призывает российские власти отменить закон об "иностранных агентах" и упразднить ограничения на деятельность НКО.