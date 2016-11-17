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Обама обсудит с лидерами ЕС санкции против России – Reuters

17 ноября в 00:59

Европейские лидеры опасаются, что избранный президент США пересмотрит санкционную политику в отношении России.

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Обама встретится с лидерами Евросоюза в Берлине
vesti-ukr.com
Президент США Барак Обама обсудит с лидерами Европейского Союза действие санкций против России, действие которых истекает в январе 2017 года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, встреча состоится 18 ноября в Берлине.  В ней примут участие федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Франсуа Олланд, премьер министр Италии Маттео Ренци и глава испанского правительства Мариано Рахой.

Президент США и лидеры ЕС также затронут тему введения новых санкций против РФ за ее действия в Сирии.

Источники издания указали на обеспокоенность европейских лидеров, которые опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать отмену санкций против России за вооруженную агрессию против Украины.

Читайте также: ЕС намерен продлить санкции против России до инаугурации Трампа

Ранее агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Обама санкции РФ Украина Сирия ЕС
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1 комментарий
  • Serg SME Сегодня, 02:46 вот дурилка картонная - да Трамп из принципа похерит все обамовские телодвижения - не забудет как обамка его кошмарил на выборах. Ответить Цитировать Пожаловаться
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