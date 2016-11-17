Обама обсудит с лидерами ЕС санкции против России – Reuters

Европейские лидеры опасаются, что избранный президент США пересмотрит санкционную политику в отношении России.

Обама встретится с лидерами Евросоюза в Берлине vesti-ukr.com

Президент США Барак Обама обсудит с лидерами Европейского Союза действие, действие которых истекает в январе 2017 года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, встреча состоится 18 ноября в Берлине. В ней примут участие федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Франсуа Олланд, премьер министр Италии Маттео Ренци и глава испанского правительства Мариано Рахой.

Президент США и лидеры ЕС также затронут тему введения новых санкций против РФ за ее действия в Сирии.

Источники издания указали на обеспокоенность европейских лидеров, которые опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать отмену санкций против России за вооруженную агрессию против Украины.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.