В РФ ожидаемо открестились от причастности к катастрофе MH17

Несмотря на доказательства, обнародованные Совместной следственной группой в среду, официальный Кремль продолжает отрицать причастность российских военных к поражению малазийского "Боинга" и называет результаты расследования "политически мотивированными".

Кремль прогнозируемо игнорирует результаты международного расследования independent.co.uk

В России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) о, обвинив следствие в предвзятости и необъективности.

"Выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано. Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?", – озвучила позицию Кремля пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве обороны РФ также проигнорировали доказательства, обнародованные следственной группой, заявив о непричастности российских военных к атаке на малазийский "Боинг".

"Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук", российско-украинскую границу никогда не пересекали. Об этом мы ответственно заявили сразу же после катастрофы 17 июля 2014 года", – цитирует ТАСС официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не смог дать внятного ответа на вопрос корреспондента УНИАН, почему РФ опубликовала "первичные показания" радаров только через два года после катастрофы, и почему они противоречат первоначальной версии Кремля об "украинском истребителе".

"Я хочу обратить ваше внимание, что показания радаров чистое и первичное – это совершенно разные картинки. Первичные показания – это картинка, которая несет очень много информации технического характера, и она, конечно, более полно отражает всю картину. Почему потребовалось время на формирование этого нового пакета, думаю, мои коллеги дадут ответ", – сказал Песков, заявив об "огромном количестве спекуляций, неквалифицированной и непрофессиональной информации", которые сопровождают расследование трагедии.

Песков заверил, что российская сторона предоставила следствию все имеющиеся у нее данные с радаров, добавив, что "некоторые страны радарные данные не предоставили".

В то же время, во время представления результатов расследования представители Объединенной следственной группы заявили, что она до сих пор не получила в свое распоряжения данных с радиолокационных радаров, несмотря на обещания Москвы предоставить эту информацию, передает Reuters.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.