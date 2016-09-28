Полиция Нидерландов назвала позывные дух фигурантов дела о катастрофе МН17

Следователи готовы предоставить гарантии безопасности всем, кто опознает участников переговоров о доставке "Бука" в Донбасс.

Полиция Нидерландов обнародовала переговоры причастных к переброске к "Бука" в Донбасс bellingcat.com

Международная группа следователей в настоящий момент проверяет информацию о двух фигурантахнад оккупированной территорией Донецкой области.

Как сообщается на сайте полиция Нидерландов, речь идет об Андрее Ивановиче с позывным "Орион" и Николае Федоровиче с позывным "Дельфин".

Международная следственная группа выложила записи телефонных разговоров, в которых принимают участие помянутые лица.

Всех, кто может опознать голоса этих людей или располагает какой-нибудь информацией, просят сообщить ее.

"Следователи Международной следственной группы готовы ответить на все ваши вопросы на нескольких языках, включая русский. Международная следственная группа уделяет особое внимание вопросам безопасности свидетелей. Мы готовы принять всевозможные меры для гарантирования вашей безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.