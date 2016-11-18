В результате взрыва грузовика в Мозамбике погибло 73 человека

Автомобиль перевозил топливо.
73 человека погибло и десятки получили ранения в результате взрыва грузовика в Мозамбике, сообщается в заявлении правительства страны.
Грузовик перевозил топливо в Малави из портового города Бейра и неподалеку от границы попал в аварию. При попытке перекачать топливо он взорвался, передает Reuters.
Пострадавшие доставлены в больницу в район провинции Тете, что в 20 тыс. км от столицы Мапуту.
Мозамбик является одной из беднейших стран мира и в данный момент испытывает острую нехватку продовольствия из-за засухи.Reuters