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В результате взрыва грузовика в Мозамбике погибло 73 человека

18 ноября в 00:34

Автомобиль перевозил топливо. 

взрыв грузовика
В Мозамбик взорвался грузовик с топливом

73 человека погибло и десятки получили ранения  в результате взрыва грузовика в Мозамбике, сообщается в заявлении правительства страны.     

Грузовик перевозил топливо в Малави из портового города Бейра и неподалеку от границы попал в аварию. При попытке перекачать топливо он взорвался, передает Reuters.    

Пострадавшие доставлены в больницу в район провинции Тете, что в 20 тыс. км от столицы Мапуту. 

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Мозамбик является одной из беднейших стран мира и в данный момент испытывает острую нехватку продовольствия из-за засухи. 

По материалам: Reuters
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