В результате взрыва грузовика в Мозамбике погибло 73 человека

Автомобиль перевозил топливо.

В Мозамбик взорвался грузовик с топливом

73 человека погибло и десятки получили ранения в результате взрыва грузовика в Мозамбике, сообщается в заявлении правительства страны.

Грузовик перевозил топливо в Малави из портового города Бейра и неподалеку от границы попал в аварию. При попытке перекачать топливо он взорвался, передает Reuters.

Пострадавшие доставлены в больницу в район провинции Тете, что в 20 тыс. км от столицы Мапуту.

Мозамбик является одной из беднейших стран мира и в данный момент испытывает острую нехватку продовольствия из-за засухи.