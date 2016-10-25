В результате ударов РФ в провинции Идлиб погибли 6 человек, 80 ранены

Удары были нанесены по подконтрольным оппозиции районам Хан Шейхун и Кефр Техарим на севере Сирии.
Трое граждан погибли в результате бомбардировки ВКС России здания местного совета района Кефр Техарим. Также российские самолеты нанесли удар по населенному пункту Хан Шейхун, в результате чего погибли пять мирных жителей.
Полевой командир Сирийской освободительной армии (СОА) Махмуд Абу Асад сообщил, что российская авиация оказывает поддержку силам режима Башара Асада, которые ведут бои с оппозицией в районе Алеппо.
Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы". За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.Агентство Анадолу