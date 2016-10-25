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В результате ударов РФ в провинции Идлиб погибли 6 человек, 80 ранены

25 октября в 08:31

Удары были нанесены по подконтрольным оппозиции районам Хан Шейхун и Кефр Техарим на севере Сирии.

В результате удара РФ по сирийской провинции Идлиб погибли около 25 человек
На севере Сирии погибли восемь и ранения получили 80 человек
Reuters
В ходе авиаудара по подконтрольным оппозиции районам Хан Шейхун и Кефр Техарим в провинции Идлиб на севере Сирии погибли восемь и ранения получили 80 человек, заявил агентству "Анадолу" представитель Управления по гражданской обороне Идлиба Омар Улван. 

Трое граждан погибли в результате бомбардировки ВКС России здания местного совета района Кефр Техарим. Также российские самолеты нанесли удар по населенному пункту Хан Шейхун, в результате чего погибли пять мирных жителей. 

Полевой командир Сирийской освободительной армии (СОА) Махмуд Абу Асад сообщил, что российская авиация оказывает поддержку силам режима Башара Асада, которые ведут бои с оппозицией в районе Алеппо.

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Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы". За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги Сирия Россия провинция
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