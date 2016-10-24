Сирийские дети-беженцы в Турции шьют одежду для британских брендов — расследование BBC

Некоторые из детей работали по 12 часов в день, зарабатывали меньше фунта в час, а также имели дело с опасными для здоровья химикатами.

Сирийские дети-беженцы в Турции работают на заводах по изготовлению одежды для британского ритейлера Marks & Spencer, брендов Mango, Zara и интернет-магазина ASOS.



Журналисты BBC обнаружили пятнадцатилетних сирийских беженцев, которые работают более десяти часов за небольшую плату, изготавливая и гладя одежду перед ее отправкой в Великобританию, сообщается в расследовании BBC Panorama.

В частности, некоторые из сирийских беженцев работали по 12 часов в день, зарабатывали меньше фунта в час, а также имели дело с опасными для здоровья химикатами на фабрике по изготовлению джинсов для брендов Mango и Zara.

Журналисты BBC на заводах также сфотографировали этикетки Marks & Spencer.

Один из беженцев рассказал журналистам программы, что к сирийским работникам очень плохо относились на фабрике. "Если что-то случалось с сирийцем, работодатели просто выбрасывали его, как кусок ткани", - рассказал сотрудник одной из фабрик.



"Мы не обнаружили никаких доказательств того, что сирийцы работают на фабриках по изготовлению нашей одежды", - сказал представитель компании M&S. В компании отметили, что очень расстроены тем, что обнаружили журналисты, отметив, что такие условия являются чрезвычайно серьезными и неприемлемыми для бренда.

В компании Marks&Spencer отметили, что работали совместно с турецким поставщиком над предложением обеспечить постоянной легальной работой сирийских работников на фабрике. "Мы не потерпим таких нарушений этих принципов, и мы будем делать все возможное, чтобы гарантировать, что это не повторится", - подчеркнули в M&S.



"Компания Mango абсолютно не согласна с подобными выводами, которые показаны в программе Panorama", - сказал пресс-секретарь компании.



Но в Mango заявили, что поручили провести срочный аудит соответствующих фабрик компании после сообщения ВВС, и не обнаружили использование труда детей-беженцев из Сирии.



"Это тема, которую мы приняли невероятно серьезно. Но для нас было бы неправильным прокомментировать репортаж, который мы даже не видели", - заявили в компании ASOS.

Напомним, 18 марта ЕС и Турция пришли к соглашению по беженцам. С 20 марта, всех нелегальных мигрантов, которые прибудут в Грецию, начнут высылать обратно через Эгейское море на турецкую территорию.

Как заявлял председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подписанный документ между ЕС и Турцией, "соответствует всем европейским и международным нормам в этой области".