В Польше формируют войска территориальной обороны из-за агрессии РФ

Польские военные будут подготовлены не хуже бойцов спецназначения России.

Польша готовится защищаться от гибридной войны РФ rubaltic.ru

В Польше начато формирование Войск территориальной обороны. Этот шаг связан с увеличением числа российских военных на границе с Польшей и ведением Россией гибридной войны в Украине и Сирии.

"Войска территориальной обороны являются самым эффективным способом противодействия или осложнения такого рода действий со стороны Российской Федерации. В связи с этим нужно обратить внимание не только на создание войск территориальной обороны, но и на подготовку ВТО, чтобы они могли противодействовать таким эффективным силам, как спецназ" - цитирует Министра обороны Польши Антония Мацеревича агентство "Укринформ".

По его словам, с подобной высокой сложностью задания сможет справиться только полковник спецназа Веслав Кукуля. Важным моментом функционирования ВТО, по словам Мацеревича, станет сотрудничество военных со спасателями, лесничими, службой безопасности железной дороги. Министр подчеркнул факт включения ВТО в общую систему управления армией.

По информации Мацеревича, в настоящее время формируется командование трех бригад теробороны в воеводства Подляское, Подкарпатское и Люблинское, а также четырех бригад в городах Белосток,Седльце, Люблин и Жешув.

До конца 2016 года в бригадах территориальной обороны будут нести службу 3 тысячи человек. В 2017 году будет сформировано еще три бригады, а число служащих ВТО достигнет 18 тысяч. К 2019 году ВТО будет насчитывать 53 тысячи человек в 17 бригадах и 63 батальонах. Формирование ВТО обойдется бюджету Польши в 3,6 млрд злотых.

Напомним, 21 ноября в Польше стартовали учения северо-восточного корпуса НАТО. Ранее Польша согласилась принять участие в программе совместного присутствия войск НАТО в странах на восточном фланге Альянса.