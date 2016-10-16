Украина и Польша начали переговоры о разработке военного вертолета

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В Варшаве позитивно оценивают авиационные двигатели украинского производства.

Министр обороны Польши рассказал о перспективах сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности m.day.kiev.ua

Украина и Польша ведут переговоры о совместной разработке и производстве армейских вертолетов, сообщил министр обороны Польши

"Польша вместе с Украиной может построить абсолютно новый вертолет. По этому поводу ведутся переговоры", – заявил глава польского оборонного ведомства в эфире TVN24, не уточнив на каком стадии находятся переговоры.

Мацеревич подчеркнул, что объединение потенциалов украинского и польского военно-промышленных комплексов может дать хороший результат.

"Известно, что украинцы имеют отличные двигатели. У нас, в свою очередь, есть возможность создания композитной оболочки и тому подобное. Здесь есть разные возможности, которые вместе могут дать действительно интересный продукт для Польши и других стран центральной Европы", – пояснил министр.

Напомним, в декабре министры обороны Украины и Польши Степан Полторак и Антоні Мацеревич подписали подписали Декларацию о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, в том числе, в сфере развития военно-технического потенциала двух стран.

Также сообщалось, что Польша отказалась от покупки у компании Airbus Group 50 вертолетов Caracal на сумму 3,5 миллиарда долларов, что сопровожадлось взаимными обвинениями Варшавы и руководства компании, а также вызвало недовольство у официального Парижа.