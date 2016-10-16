Украина и Польша начали переговоры о разработке военного вертолета

В Варшаве позитивно оценивают авиационные двигатели украинского производства.
"Польша вместе с Украиной может построить абсолютно новый вертолет. По этому поводу ведутся переговоры", – заявил глава польского оборонного ведомства в эфире TVN24, не уточнив на каком стадии находятся переговоры.
Мацеревич подчеркнул, что объединение потенциалов украинского и польского военно-промышленных комплексов может дать хороший результат.
"Известно, что украинцы имеют отличные двигатели. У нас, в свою очередь, есть возможность создания композитной оболочки и тому подобное. Здесь есть разные возможности, которые вместе могут дать действительно интересный продукт для Польши и других стран центральной Европы", – пояснил министр.
Напомним, в декабре министры обороны Украины и Польши Степан Полторак и Антоні Мацеревич подписали подписали Декларацию о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, в том числе, в сфере развития военно-технического потенциала двух стран.
Также сообщалось, что Польша отказалась от покупки у компании Airbus Group 50 вертолетов Caracal на сумму 3,5 миллиарда долларов, что сопровожадлось взаимными обвинениями Варшавы и руководства компании, а также вызвало недовольство у официального Парижа.Европейская правда