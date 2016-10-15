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В Польше эксгумируют останки погибшего под Смоленском экс-президента Качиньского

15 октября в 21:55

Ярослав Качинський дал согласие на эксгумацию останков своего брата-близнеца.

Смоленская трагедия
В Польше продолжается повторное расследование авиакатастрофы под Смоленском
podrobnosti.ua
Брат бывшего президента Польши Леха Качиньского экс-премьер-министр и глава партии "Право и справедливость" Ярослав дал согласие на эксгумацию останков своего брата, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

"Я согласен с решением эксгумации. В случае моего брата мы уже говорим о датах", – сообщил Качиньский в интервью изданию  Onet, опубликованному в субботу, 15 октября.

Политик уточнил, что эта процедура станет одной из первых эксгумаций жертв авиакатастрофы под Смоленском, унесшей жизни 96 человек.

Ярослав Качиньский заявил, что расследование крушения самолета было "скандалом"​ и многие причастные к нему должны "сидеть на скамье подсудимых".

Как сообщалось, в сентябре Генеральная прокуратура Польши приняла решение об эксгумации тел жертв смоленской катастрофы.

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Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.

По материалам: РБК
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Тэги Польша Смоленск Качиньский авиакатастрофа Ту-154М
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