В Польше эксгумируют останки погибшего под Смоленском экс-президента Качиньского

Ярослав Качинський дал согласие на эксгумацию останков своего брата-близнеца.
"Я согласен с решением эксгумации. В случае моего брата мы уже говорим о датах", – сообщил Качиньский в интервью изданию Onet, опубликованному в субботу, 15 октября.
Политик уточнил, что эта процедура станет одной из первых эксгумаций жертв авиакатастрофы под Смоленском, унесшей жизни 96 человек.
Ярослав Качиньский заявил, что расследование крушения самолета было "скандалом" и многие причастные к нему должны "сидеть на скамье подсудимых".
Как сообщалось, в сентябре Генеральная прокуратура Польши приняла решение об эксгумации тел жертв смоленской катастрофы.
Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.
Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.РБК