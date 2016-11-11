В Перу произошло вооруженное столкновение между двумя первобытными племенами

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Один человек погиб от огнестрельного оружия, двое ранены стрелами.

В джунглях Перу произошло столкновение между первобытными племенами wikipedia

Перу произошел вооруженный конфликт между представителями двух племен, которые до сих ведут первобытный образ жизни, не контактируя с цивилизованным миром.

Столкновение произошло в джкнглях, один человек погиб и двое получили ранения, сообщил замминистра культуры Перу Альфредо Луна, передает Reuters.

Кочевники из племени машко-пиро обстреляли из луков представителей народа науа в джунглях рядом с городом Санта-Роза-де-Серхали в регионе Укаяли. Некоторые из науа были вооружены огнестрельным оружием, и погибший стал жертвой случайного выстрела. Еще двое человек были ранены стрелами.

В последнее время из-за экологической ситуации (вырубка лесов и золодобыча), а также наркомафии племя машко-пиро вынуждено покидать свой ареал обитания в джунглях Перу и Бразилии.

В прошлом году правительство Перу было вынуждено нарушить политику изоляции первобытных племен и попыталось связаться с племенем, охотники которого все чаще появлялись в окрестностях городов и уже застрелили из луков нескольких местных жителей.