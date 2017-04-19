В Пентагоне не подтвердили задержание главаря ИГИЛ

СМИ неоднократно распространяли неподтвержденные данные о поимке или ликвидации Аль-Багдади.

Информация о поимке Аль-Багдади не подтвердилась

Министерство обороны США не располагает данными о задержании главаря террористической организации "Исламское государство"на границе Ирака и Сирии, о котором сообщили ряд СМИ 18 апреля.

"У меня нет никакой информации, подтверждающей это сообщение", – заявил журналистам представитель Пентагона Адриан Ранкин-Гэллоуэй.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о поимке или ликвидации "террориста №1", однако эти данные не находили подтверждения.

Напомним, 18 апреля СМИ сообщили о задержании главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра Аль-Багдади в Сирии после того, как он покинул иракский город Мосул. Аль-Багдади был якобы задержан российскими военными и войсками режима президента Сирии Башара Асада на границе Сирии и Ирака.