В Пентагоне не подтвердили задержание главаря ИГИЛ

СМИ неоднократно распространяли неподтвержденные данные о поимке или ликвидации Аль-Багдади.
"У меня нет никакой информации, подтверждающей это сообщение", – заявил журналистам представитель Пентагона Адриан Ранкин-Гэллоуэй.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о поимке или ликвидации "террориста №1", однако эти данные не находили подтверждения.
Напомним, 18 апреля СМИ сообщили о задержании главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра Аль-Багдади в Сирии после того, как он покинул иракский город Мосул. Аль-Багдади был якобы задержан российскими военными и войсками режима президента Сирии Башара Асада на границе Сирии и Ирака.Интерфакс , ZN.UA ,